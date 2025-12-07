Pedro Pascal celebra l' amicizia storica con Sarah Paulson | Non esisto senza di te

La star di The Last of Us ha sottolineato lo stretto legame con l'attrice, con la quale è grande amico sin dai primi periodi vissuti nel mondo dello spettacolo. Pedro Pascal ha celebrato la sua grande amicizia con Sarah Paulson che risale al 1993. All'epoca, entrambi diciottenni, vivevano a New York. Di recente, Pedro Pascal non ha potuto partecipare alla consegna della stella sulla Walk of Fame di Hollywood all'attrice, ma ha voluto far sentire la propria presenza, congratulandosi via social con l'attrice per il traguardo raggiunto. Pedro Pascal ricorda l'amicizia con Sarah Paulson Durante la cerimonia, Amanda Peet ha letto un messaggio per Sarah Paulson scritto da Pedro Pascal: "Questo è ciò che Pedro ha scritto: perdere questo momento rende troppo difficile trovare le parole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pedro Pascal celebra l'amicizia storica con Sarah Paulson: "Non esisto senza di te"

