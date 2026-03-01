L’omicidio di Francesco Lassi La pista dell’oro al centro del caso

Gli agenti della Squadra mobile di Livorno continuano a indagare sull’omicidio di Francesco Lassi, concentrandosi sulla pista legata al traffico di oro. Le ricerche e le verifiche sono in corso senza sosta, mentre si cerca di raccogliere prove utili per chiarire le responsabilità. Le autorità mantengono il massimo riserbo sui dettagli dell’indagine in corso.

Prosegue a ritmo serrato il lavoro degli investigatori della Squadra mobile di Livorno, diretta da Riccardo Signorelli, per fare piena luce sull’uccisione dell’agente di commercio e immobiliare di Pistoia di 56 anni, Francesco Lassi, colpito al torace dalle coltellate inferte da Luigi Amirante, in una stanza dello studio dei commercialisti Galli e Ruscelli di via Grande a Livorno il 26 febbraio. Lo stesso giorno i poliziotti della Questura sono riusciti a fermare Amirante mentre tentava la fuga. I due uomini si erano dati appuntamento nello studio di via Grande per trattare la cessione di una partita d’oro. Infatti, quando è stato spostato il cadavere di Lassi, gli investigatori e la polizia scientifica hanno trovato una lastra d’oro del peso di un etto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Omicidio Francesco Lassi a Livorno: lite per l’oro finisce in tragedia, fermato Luigi AmiranteFermato il 47enne ex collaboratore di giustizia Una trattativa per la vendita di un quantitativo di oro si è trasformata in un omicidio nel cuore di...

