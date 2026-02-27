Omicidio Francesco Lassi a Livorno | lite per l’oro finisce in tragedia fermato Luigi Amirante

A Livorno, un uomo di 47 anni, ex collaboratore di giustizia, è stato arrestato dopo un episodio che ha portato alla morte di un altro uomo durante una discussione legata alla vendita di oro. La lite tra i due si è conclusa con un omicidio, avvenuto nel centro della città. Le autorità hanno fermato il sospetto poco dopo l’accaduto.

Fermato il 47enne ex collaboratore di giustizia. Una trattativa per la vendita di un quantitativo di oro si è trasformata in un omicidio nel cuore di Livorno. La vittima è Francesco Lassi, 55 anni, agente di commercio specializzato nella compravendita di metalli preziosi, ucciso con due coltellate al torace nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio in uno studio commerciale di via Grande. Per il delitto la polizia ha eseguito un fermo nei confronti di Luigi Amirante, 47 anni, ex collaboratore di giustizia, ritenuto il presunto responsabile. Cosa è successo nello studio di via Grande a Livorno?. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – indaga la polizia coordinata dalla Procura livornese – Lassi e Amirante si erano dati appuntamento nello studio commerciale per definire la vendita di una quantità non precisata di oro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Omicidio a Livorno, fermato un uomo per la morte di Francesco Lassi Individuato il presunto responsabile Ha un nome il presunto autore dell'omicidio di Francesco Lassi, l'agente di commercio...

Omicidio a Livorno in via Grande: Francesco Lassi ucciso in studio, fermato il sospetto dopo la fuga al portoUn pomeriggio qualunque nel cuore di Livorno si è trasformato in una scena da cronaca nera d’altri tempi.

