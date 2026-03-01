L’Olimpia Teodora limita i danni Recupera due set poi va in riserva

L’Olimpia Teodora ha vinto il primo, secondo e terzo set, ma ha subito la rimonta della Ripalta Cremasca, che ha recuperato e vinto il quarto. La partita si è conclusa al quinto set con la vittoria della squadra di casa, che ha ottenuto il successo per 15-11. I principali realizzatori della Ripalta Cremasca sono stati Feroldi, Martinelli, Ottino e Gabrieli.

Ripalta 3 Olimpia Teodora 2 (25-12,25-20,23-25,18-25, 15-11) RIPALTA CREMASCA: Feroldi 16, Martinelli 18, Ottino 21, Gabrieli 10, Galbero 6, Giordano 3, Labadini (L); Bassi 4, Valentini. All. Verderio OLIMPIA TEODORA: Poggi 2, Monaco 17, Ratti 1, Boninsegna 17, Fabbri 12, Casini 16, Franzoso (L); Campoli 5, Piani. NE: Marchesano, Bendoni, Balducci. All. Rizzi. Seconda sconfitta esterna consecutiva per l' Olimpia Teodora, che cede nella sfida al vertice contro Ripalta, ma si consola con il punto conquistato per una classifica che la vede ancora al comando. Rizzi presenta una squadra in totale emergenza: per chiudere il buco al centro (assenti Marchesano e Bendoni) non c'è nemmeno Balducci (incidente alla caviglia sul finire della partita di sabato).