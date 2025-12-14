Olimpia Teodora 10 e lode Blitz da due punti in Emilia

Una sfida avvincente tra Olimpia Teodora e Emilia Campagnola Osgb ha concluso con una vittoria combattuta 3-2 per gli ospiti, grazie a un blitz decisivo nei set finali. La partita ha offerto momenti intensi e un equilibrio notevole tra le due squadre, evidenziando l’importanza di determinazione e talento nel volley.

Campagnola Osgb 2 Olimpia Teodora 3 (14-24,27-25,20-25,27-25,13-15) CAMPAGNOLA: Muzi 24, Mescoli 18, Aluigi 1, Migliorini 15, Secciani 9, Frangipane 7, Bici (L); Giannelli 1, Ndyaie, Bonato. All. Beltrami. OLIMPIA TEODORA: Poggi 1, Marchesano 18, Monaco 9, Fabbri 12, Boninsegna 17, Casini 28, Franzoso (L); Balducci 1. Ne: Ratti, Bendoni e Piani. All. Rizzi Spettacolo e alta qualità tecnica nel match che, a Campagnola, in provincia di Reggio Emilia, ha messo di fronte l’ Olimpia Teodora e una delle più accreditate candidate alla promozione della vigilia. Nel primo set le ravennati approcciano con evidente motivazione, forse frutto dell’entusiasmo per le nubi parzialmente diradate sul futuro societario, che sembrano poter garantire quantomeno la regolare conclusione della stagione. Sport.quotidiano.net L’Olimpia Teodora da 10 in pagella: arriva una vittoria (3-2) anche a Campagnola Emilia - Decima vittoria su dieci partite per l'Olimpia Teodora che lascia un punto alla Osgb di Campagnola Emilia (2- ravennaedintorni.it

Decima vittoria su dieci partita in B1 per l'Olimpia Teodora Volley che ora è a +7 dalla quarta in classifica (salgono in A3 direttamente le prime 3 di ogni girone) - facebook.com facebook

