Sinner va avanti di due set poi Gaston è costretto al ritiro

Nel primo turno degli Australian Open, Jannik Sinner si impone dopo aver vinto i primi due set, grazie a una prestazione solida. Dopo aver annullato tre palle break nel primo gioco, il tennista italiano ha continuato a controllare l'incontro. L'avversario, Gaston, è stato costretto al ritiro, consentendo a Sinner di proseguire nel torneo senza completare l'incontro.

Tre palle break annullate nel primo gioco poi Jannik Sinner cambia marcia e vince i primi due set nel primo turno degli Australian Open prima che il francese Gaston sia costretto al ritiro. Così Jannik si risparmia un po’ di fatica e la prima partita di uno Slam del 2026 diventa poco più di un allenamento: un’oretta in campo a provare i suoi colpi con accelerazioni che hanno mandato puntualmente fuori giri l’avversario. Sinner strappa quattro volte di seguito il servizio al francese, infila nove game consecutivi e, insomma l’avrete capito, non c’è stata partita e l’esordio di Sinner a Melbourne è filato via senza grossi problemi. 🔗 Leggi su Panorama.it

