Lo sprinter giamaicano Kevaughn Goldson accoltellato a morte dalla compagna | fatale un tradimento

Lo sprinter giamaicano Kevaughn Goldson è stato ucciso dalla sua compagna, Denita Jackson, durante un litigio. La donna ha inferto coltellate al petto e alla schiena al 23enne, che è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto in seguito a un episodio di tradimento. La polizia ha arrestato la donna e sta indagando sul caso.

Tragedia nell'atletica leggera per la morte dello sprinter Kevaughn Goldson, ucciso dalla propria fidanzata, Denita Jackson a seguito di un litigio sfociato in tragedia: le coltellate al petto e alla schiena non hanno lasciato scampo al 23enne.