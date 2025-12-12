Genova indagato per la morte della compagna medico legale dimostra caduta accidentale dalla tromba delle scale

Un medico legale ha concluso che la donna deceduta a Genova è caduta accidentalmente dalle scale durante un litigio con il convivente. La vittima aveva un livello elevato di alcol nel sangue e si era sporta nel momento in cui l'uomo stava lasciando l'abitazione. La vicenda è al centro di un'indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente.

La donna aveva un tasso alcolico elevato nel sangue. Si era sporta durante un lite con il convivente mentre lui stava andando via di casa. Pm chiede archiviazione Il pm Giuseppe Longo ha chiesto l'archiviazione per il compagno della trentenne Evelin Moori Chamorro, precipitata dalle scale del.

GENOVA, DONNA PRECIPITA NELLA TROMBA DELLE SCALE DOPO UNA LITE: IL COMPAGNO INDAGATO PER OMICIDIO

