Mamme con lo smartphone in mano | quando la cura diventa digitale

Le mamme di oggi spesso si confrontano con la presenza costante dello smartphone, uno strumento che, pur facilitando le comunicazioni, può influire sulla cura e l'attenzione dedicata ai figli. In un contesto in cui il digitale si integra nella quotidianità, è importante riflettere sul rapporto tra genitorialità e tecnologia, mantenendo equilibrio e consapevolezza.

Life&People.it Diventare madre è sempre stato un gesto antico e radicale, ma mai come oggi ci si è trovate a convivere con un interlocutore costante, silenzioso e onnipresente: lo schermo. La maternità contemporanea non è più soltanto storia fatta di corpo, istinto, memoria familiare e consigli tramandati; è anche storia di notifiche, grafici, promemoria, community, video tutorial, consulti online. In questo nuovo paesaggio, la domanda non è; “la tecnologia ha trasformato la maternità?”: lo ha fatto. La domanda reale è come, e a quale prezzo emotivo. Parlare di tecnologia e maternità significa quindi osservare un cambiamento culturale della gravidanza che non riguarda soltanto gli strumenti, ma il modo in cui le donne vivono l’attesa, la nascita e il post parto. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

