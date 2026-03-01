Questa è la storia di un uomo che, 70 anni fa, ricevette un dono speciale grazie al coraggio di alcuni medici. La sua immagine sorridente rimane impressa nella memoria di chi lo ha incontrato, da allora e per sempre. È il racconto di un’esperienza legata a un incontro che ha segnato la vita di molte persone. La narrazione si concentra sulla figura di un personaggio noto come “papà dei mutilatini”.

"Da quel giorno di 70 anni fa ho sempre nei miei pensieri, nella mia testa, e davanti a me la sua immagine sorridente: è cresciuta con me". Era un anno bisestile il 1956. Don Carlo Gnocchi - il "papà dei mutilatini" - morì nel pomeriggio del 28 febbraio all’età di 64 anni in una stanza della Clinica Columbus di Milano dov’era stato ricoverato per l’aggravarsi di un tumore. Qui espresse il suo ultimo desiderio: donare le cornee. Permise così a due ragazzi di tornare a vedere: Amabile Battistello, che è morta nel dicembre del 2024 a 84 anni a Cinisello Balsamo, e Silvio Colagrande, che oggi ha 81 anni e ha lavorato per 43 anni nella Fondazione Don Gnocchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo sguardo di don Gnocchi. Il “papà dei mutilatini“ e il dono di 70 anni fa grazie a medici coraggiosi

