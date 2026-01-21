Doppio trapianto record bimba di 7 anni salva grazie al dono del papà | Preghiere esaudite merito dei medici

Una bambina di sette anni ha ricevuto un doppio trapianto di rene e fegato presso l’ospedale di Bergamo, un intervento senza precedenti in Italia da donatore vivente. La famiglia ringrazia i medici per il successo dell’operazione, attribuendo il salvataggio alle cure ricevute e alle preghiere esaudite. Questo caso rappresenta un importante passo avanti nelle pratiche di trapianto pediatrici e nel rispetto delle donazioni da vivente.

OSPEDALE DI BERGAMO. Un rene e una porzione di fegato: primo caso in Italia da donatore vivente. Le parole della famiglia per i medici dell’ospedale di Bergamo. L’amore più profondo, quello di un genitore per la propria figlia, e la medicina più avanzata, capace di aprire nuove frontiere cliniche. È da questo «incontro» che nasce una storia di speranza e di ripartenza, quella concretizzatasi il 18 dicembre al «Papa Giovanni», dove è stato eseguito – per la prima volta in Italia – un trapianto combinato da donatore vivente: un padre 37enne ha donato alla propria figlia un rene e parte del fegato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

