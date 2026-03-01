Silvio Colagrande, oggi 70 anni, ricorda con emozione il giorno in cui nel 1956 ricevette il primo trapianto di cornea in Italia, quando non esisteva ancora una legge dedicata. Quel momento rappresentò per lui una svolta, e da allora afferma di vedere con gli occhi di don Gnocchi. La data del 29 febbraio del 1956 segna un passaggio storico nella medicina italiana.

Milano, 1 marzo 2026 – “Era il 29 febbraio del 1956. Non sono solo ricordi, per me è vita”. Silvio Colagrande settant’anni fa ha ricevuto in dono la cornea del beato Carlo Gnocchi quando in Italia non esisteva ancora la legge sui trapianti. “Era illegale”, ricorda lui, che aveva undici anni e mezzo e oggi ne ha 81. Don Gnocchi chiamò Cesare Galeazzi, allora direttore dell’Oftalmico di Milano: “Sei pronto a rischiare la prigione per me? Fra poche ore non ci sarò più: prendi i miei occhi e ridona la vista a uno dei miei ragazzi, ne sarei tanto felice”. Gian Mario Taricco, il trapiantato più longevo d’Italia: “Io, con cuore nuovo da 40 anni. Vi racconto le mie tre vite” Ridiede la vista a due ragazzi: uno è lei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Silvio Colagrande, 70 anni fa il primo trapiantato: "Vedo con gli occhi di don Gnocchi"

