Lo sfogo del truccatore | Anni di studi a Milano e all' estero ma a Rimini non posso lavorare

Un truccatore con formazione a Milano, che ha lavorato a Londra e Parigi nel teatro e nel cinema, racconta di non poter esercitare la professione a Rimini. Dopo anni di studi e esperienze all'estero, si trova impossibilitato a lavorare nella sua città di residenza, denunciando una difficoltà specifica legata alle opportunità professionali locali.

Dopo la formazione a Milano ed esperienze all'estero torna a Rimini per coronare un sogno, ma un ostacolo normativo gli impedisce di esercitare la professione. Lo sfogo del truccatore: "Un'ingiustizia" "Mi sono formato a Milano frequentando una prestigiosa accademia. Ho lavorato in città come Londra e Parigi, facendo esperienze come truccatore di teatro e cinema. Ho puntato all'eccellenza e ora mi ritrovo con una certificazione che l'Emilia-Romagna non considera valida". È lo sfogo che il riminese Gian Maria Schiavon fa arrivare a RiminiToday. A cosa si deve la sua frustrazione? Semplicemente, all'impossibilità di svolgere la professione che ha sempre sognato di svolgere per un 'ostacolo' legislativo.

