Simioni prende per mano Rimini | Ma posso dare ancora di più

Simioni si rivolge a Rimini con determinazione, affermando:

di Loriano Zannoni Il dicembre perfetto della Dole, che peraltro è entrata nell'anno nuovo centrando la settima vittoria consecutiva, non è passato inosservato. Le votazioni sulla piattaforma social di Lnp, infatti, hanno decretato Sandro Dell'Agnello come tecnico del mese di dicembre e Davide Denegri come miglior italiano. Due premi meritati, ma anche il resto del gruppo Dole merita elogi e riconoscimenti. Come Alessandro Simioni, forse il più continuo di tutti nel corso della stagione. Il centro di Abano Terme sta producendo una regular season da 9.8 punti e 4.5 rimbalzi, con percentuali al tiro eccellenti (62% da due, 50% da tre) e una costanza difensiva utilissima al gruppo biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Simioni prende per mano Rimini: "Ma posso dare ancora di più" Leggi anche: Nuoto, Simona Quadarella: "Posso dare ancora molto a questo sport, ho margini di miglioramento" Leggi anche: "Odio le feste. Se posso dare una mano quando gli altri festeggiano, lo faccio volentieri": Achille Costacurta con Martina Colombari e il padre Billy tra i City Of Angels – VIDEO

Le pagelle. Simioni ci mette grande intensità. Per Marks una gara dai due volti - Analisi delle prestazioni dei giocatori di Rimini nella partita, con valutazioni che vanno da 5 a 7. ilrestodelcarlino.it

Finale playoff: Simioni e Baldi Rossi pronti alla sfida decisiva - È finale per tutti e lo è anche per i lunghi dalla mano buona, quelli che possono aprire l’area e produrre punti di discreta rilevanza. ilrestodelcarlino.it

