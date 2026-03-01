Livorno tifa per la nazionale | il sostegno della città

A Livorno, la serata dedicata alle qualificazioni al Mondiale 2027 ha visto la città riunirsi in occasione della partita tra Italia e Gran Bretagna. La cornice dell’evento ha coinvolto numerosi cittadini, con tifosi che hanno affollato gli spazi pubblici per seguire la sfida. L’atmosfera è stata caratterizzata da entusiasmo e compattezza, mentre la partita si è svolta davanti a un pubblico appassionato.

Una serata ufficiale ha inaugurato la cornice delle qualificazioni al Mondiale 2027, con l’attesa sfida tra Italia e Gran Bretagna che anticipa un percorso decisivo. L’evento ha avuto luogo nella Sala del Grande Rettile, all’interno del Museo della Città di Livorno, dove si è dato spazio a presentazioni, commenti istituzionali e analisi del cammino azzurro. Livorno torna a ospitare un incontro della Nazionale Maschile a distanza di tre anni dal confronto del 23 febbraio 2023 al Modigliani Forum, quando l’Italia chiuse la qualificazione al Mondiale 2023 con la vittoria sull’Ucraina di fronte a oltre ottomila spettatori. L’Arena labronica, rinnovata nel tempo per accogliere grandi eventi, conferma la sua tradizione cestistica e la passione del pubblico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

