Il ministro Crosetto ribadisce il sostegno italiano all’Ucraina, criticando le giustificazioni di Putin e sottolineando l’importanza di mantenere una posizione ferma e coerente. In un contesto di crescente tensione internazionale, le parole del ministro evidenziano l’impegno dell’Italia nel supportare la sovranità ucraina e nel contrastare le attività destabilizzanti della Russia.

Ucraina, Crosetto a tutto campo smantella le bugie e le scuse di Putin e rinnova pieno sostegno a Zelensky da parte dell’Italia. «Invieremo tutto ciò che riusciremo e cioè ogni cosa possa servire per lenire il dolore e ad aiutare civili innocenti. Come abbiamo fatto a Gaza. Noi siamo così, siamo italiani». Tanto che ribadisce: «Il decreto (Dl Armi ndr) è stato condiviso e concordato. Con tutti». Il fragile castello di carte della diplomazia internazionale sembra vacillare sotto il peso di nuove, pesanti accuse. Nonostante l’ottimismo scaturito dallo storico incontro a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky – dove si era parlato di un accordo sul piano di pace vicino al 90% – il clima è tornato gelido nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ucraina, Crosetto non fa sconti: Putin come il lupo di Esopo, inventa scuse. Non capisco chi tifa per lui. Avanti tutta col nostro sostegno

