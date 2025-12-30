Ucraina Crosetto non fa sconti | Putin come il lupo di Esopo inventa scuse Non capisco chi tifa per lui Avanti tutta col nostro sostegno
Il ministro Crosetto ribadisce il sostegno italiano all’Ucraina, criticando le giustificazioni di Putin e sottolineando l’importanza di mantenere una posizione ferma e coerente. In un contesto di crescente tensione internazionale, le parole del ministro evidenziano l’impegno dell’Italia nel supportare la sovranità ucraina e nel contrastare le attività destabilizzanti della Russia.
Ucraina, Crosetto a tutto campo smantella le bugie e le scuse di Putin e rinnova pieno sostegno a Zelensky da parte dell’Italia. «Invieremo tutto ciò che riusciremo e cioè ogni cosa possa servire per lenire il dolore e ad aiutare civili innocenti. Come abbiamo fatto a Gaza. Noi siamo così, siamo italiani». Tanto che ribadisce: «Il decreto (Dl Armi ndr) è stato condiviso e concordato. Con tutti». Il fragile castello di carte della diplomazia internazionale sembra vacillare sotto il peso di nuove, pesanti accuse. Nonostante l’ottimismo scaturito dallo storico incontro a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky – dove si era parlato di un accordo sul piano di pace vicino al 90% – il clima è tornato gelido nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
