Se un livornese abitasse a Parigi o si trovasse lì in vacanza e all'improvviso fosse colto da un po' nostalgia di casa, potrebbe ‘sconfiggerla’ semplicemente prendendo la metropolitana. In questi giorni, infatti, sulle pareti della metro è comparso un maxi cartellone pubblicitario dedicato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Napoli, allenamenti pesanti e calciatori stremati: la foto fa il giro del web!

Leggi anche: Rigore Milan Fiorentina, scoppia la polemica! L’episodio Parisi Gimenez fa il giro del web, monta la rabbia per la decisione di Marinelli e del VAR – FOTO

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Livorno in viaggio... fino a Parigi: un angolo di città tra i corridoi della metro. E la foto fa il giro del web; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: Napoli accende la passione - Napoli illumina il sogno olimpico: il percorso della Fiamma nella tappa 18 di oggi 23 dicembre; Livorno nella metro di Parigi, a scattare la foto virale è stata Benedetta.

Mattarella visita nave Trieste a Livorno, poi in viaggio per Parigi - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato questa mattina a Livorno alla cerimonia di immissione in servizio di Nave Trieste della Marina Militare e al ... notizie.tiscali.it

Parigi Express, viaggio slow alla scoperta dei luoghi insoliti - Facile da raggiungere in aereo, ma anche con i collegamenti ferroviari dell’alta velocità ripresi da pochi mesi, ... siviaggia.it

In viaggio tra le meraviglie toscane. Dal duomo di Prato fino a Livorno. Le tappe imperdibili della fiaccola - Il simbolo dei giochi a cinque cerchi, che oggi arriverà in città, passerà da alcuni luoghi simbolo. quotidiano.net