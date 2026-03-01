Francesco Lassi ucciso in ufficio a Livorno l'ipotesi del mancato pagamento | Amirante non aveva soldi per l'oro

Un agente di commercio è stato ucciso nel suo ufficio a Livorno. Secondo le indagini, Luigi Amirante potrebbe aver agito perché non aveva abbastanza soldi per acquistare dell'oro. La polizia sta lavorando per chiarire i dettagli di quanto accaduto e le motivazioni che hanno portato al tragico evento. Restano in corso gli approfondimenti sulla vicenda.

Chi era Francesco Lassi, il professionista ucciso a coltellate in ufficio: l’impegno in politicaPistoia, 26 febbraio 2026 – La provincia di Pistoia è sotto choc per l’omicidio di Francesco Lassi, 56 anni, agente di commercio che in passato si...

Chi era Francesco Lassi, l'agente di commercio ucciso in studio a Livorno: fermato il presunto killerIl presunto killer, Luigi Amirante, ex collaboratore di giustizia, con precedenti per droga e contatti con clan cammorristici, è stato fermato qualche ora dopo nella zona del porto di Livorno grazie ... tag24.it

Il quarantasettenne fermato per aver ucciso a coltellate l'agente di commercio Francesco Lassi era stato condannato a 14 anni, poi è diventato un collaboratore di giustizia. Era stato accusato della detenzione di cinque tonnellate di "polvere bianca" di Stef - facebook.com facebook

Omicidio a Livorno - Chi è la vittima: Francesco era molto conosciuto a Pistoia x.com