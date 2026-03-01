Alle 12:44 si segnala il ritiro dello svizzero Wegger durante lo sci di fondo in diretta a Falun 2026. A 4,7 km dall'inizio, il norvegese Nyenget guida la gara mentre il italiano Pellegrino si trova in quarta posizione, osservando attentamente l’andamento della competizione. La gara maschile di skiathlon prosegue in tempo reale con i partecipanti in movimento sulla pista.

12:52 Altra sgasata stavolta a firma di Nyenget. Scappano via i soliti 6 e stavolta gli azzurri e non solo pagano dazio. 12:50 Ritmo che si abbassa e da dietro si riaccodano diversi uomini tra cui Davide Graz, Federico Pellegrino ed Elia Barp. 12:49 Se ne vanno in sei! Klaebo (NOR), Amundsen (NOR), Nyenget (NOR), Ree (NOR), Ruuskanen (FIN) e Korostelev (AIN). 12:48 Concluo il secondo giro con Klaebo che inizia già ad alzare il ritmo. Gruppo che si allunga sotto l’impulso del fuoriclasse norvegese. 12:45 Klaebo non vuole lasciare nulla transitando in prima posizione ai 5.4 km. Per il norvegese arrivano i 15 punti bonus assegnati all’intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: inizia la gara maschile

LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: dalle 12.30 la gara maschile12:12 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE della giornata dedicata alle skiathlon.

LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: azzurri per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva della tappa di Coppa...

Altri aggiornamenti su Sci di.

Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vincono Klaebo e Svahn, Italia assente; RECAP! 50 km femminile: Andersson oro in solitaria, Comarella in top-20; Federico Pellegrino e l'ultima gara alle Olimpiadi: Programma 50 km sci di fondo, orari, dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo da leggenda, è il sesto oro! Tripletta norvegese.

LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: inizia la gara maschileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:31 Partiti. Iniziata la 10+10 maschile. Primi 10000 metri ovviamente in tecnica classica. SKIATHLON MASCHILE ... oasport.it

A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Skiathlon Falun 2026, tv, programma, streamingDomenica di skiathlon in Coppa del Mondo di sci di fondo. A Falun si va in scena (12:30 uomini, 16:05 donne) per la specialità in cui oggi, di nuovo, si ... oasport.it

Sci di fondo – Maja Dahlqvist e l’infortunio alla schiena post-olimpico: “Ho faticato a guidare fino a Falun” - facebook.com facebook