LIVE Sci di fondo skiathlon Falun 2026 in DIRETTA | azzurri per stupire

Oggi si tiene lo sci di fondo a Falun, con la gara di skiathlon prevista in diretta. Gli atleti italiani sono in attesa di scendere in pista, mentre gli appassionati seguono gli aggiornamenti in tempo reale. La competizione si svolge in Svezia e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni. La diretta può essere aggiornata cliccando sul link fornito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di Sci di fondo da Falun (SWE) che promette spettacolo con gli Skiathlon prima maschile e poi femminile! Si conclude la tappa post Giochi olimpici e lo si fa con la gara che tanti odiano, ma che in Val di Fiemme ha assegnato i primi titoli a Cinque Cerchi. Sonoi stati vinti da Frida Karlsson e da Johannes Hoesflot Klaebo, in maniera disarmante in entrambi i casi. La prima ha seminato la connazionale Ebba Andeon nell’ultima tornata, il secondo ha sfruttato il terreno fertile della ‘salita Zorzi’ per imprimere quel passo insostenibile per tutto il circuito, eccezion fatta (forse, chissà) per qualche atleta russo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il Trentino ospiterà le gare di para biathlon e sci di fondo paralimpico: Giochi al via il 6 marzo facebook

Capolavoro nello sci di fondo! In Val di Fiemme, Elia Barp e Federico Pellegrino conquistano il bronzo nella team sprint in tecnica libera! È la 25esima medaglia azzurra a #MilanoCortina2026! bit.ly/4rmyey2 @Fisiofficial @milanocortina26 x.com