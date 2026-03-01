LIVE Sci di fondo skiathlon Falun 2026 in DIRETTA | dalle 12.30 la gara maschile

Alle 12:30 di oggi si svolge la gara maschile di skiathlon a Falun, valida per i Giochi Olimpici invernali del 2026. La competizione è visibile in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili cliccando sul link dedicato. La giornata è dedicata alle prove di sci di fondo, e gli appassionati possono seguire l’evento in tempo reale. La sessione inizia alle 12:12 con una nota di benvenuto ai telespettatori.

12:12 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE della giornata dedicata alle skiathlon. Tutto pronto a Falun per l’avvio della gara maschile, che partirà alle 12.30. Si conclude la tappa post Giochi olimpici e lo si fa con la gara che tanti odiano, ma che in Val di Fiemme ha assegnato i primi titoli a Cinque Cerchi. Sonoi stati vinti da Frida Karlsson e da Johannes Hoesflot Klaebo, in maniera disarmante in entrambi i casi. La prima ha seminato la connazionale Ebba Andeon nell’ultima tornata, il secondo ha sfruttato il terreno fertile della ‘salita Zorzi’ per imprimere quel passo insostenibile per tutto il circuito, eccezion fatta (forse, chissà) per qualche atleta russo. 🔗 Leggi su Oasport.it

