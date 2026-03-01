LIVE Sci di fondo skiathlon Falun 2026 in DIRETTA | i norvegesi scappano via Barp e Graz per la top ten

Alle 13:09 si conclude il primo giro a tecnica libera durante la gara di skiathlon a Falun 2026. I norvegesi sono davanti, mentre Ruuskanen e Korostelev cercano di recuperare posizioni e rientrare nel gruppo di testa. Barp e Graz sono tra i dieci migliori, mentre il ritmo dei leader si fa più intenso. La competizione prosegue con gli atleti in movimento su un percorso di lunga durata.

13:21 Ultimi 300 metri indigesti agli azzurri, che chiudono fuori dalla top ten. 12° Davide Graz, seguito da Elia Barp. 19° invece Federico Pellegrino. 13:21 Seconda posizione per il norvegese Amundsen, terzo il connazionale Nyenget. 13:18 Stavolta Korostelev e Ruuskanen non possono nulla, accelerazione fulminea siglata da Klaebo. 13:13 Klaebo non ha interesse nel forzare il ritmo essendo nettamente il favorito in un eventuale arrivo in volata. 13:11 Ci avviciniamo alle ultime fasi della skiathlon maschile. Rientrano Ruuskanen e Korostelev sui norvegesi. 13:09 Chiuso il primo dei due giri a tecnica libera. Ruuskanen e Korostelev provano a rientrare sul quartetto norvegese. 13:05 Rompe gli indugi proprio Nyenget, che nella 50 km olimpica ha provato in tutti i modi a staccare il connazionale Klaebo, senza successo. 13:03 In difficoltà il russo Korostelev, che resta attaccato al gruppo di testa guidato dal norvegese Nyenget.