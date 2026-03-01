LIVE Sci di fondo skiathlon Falun 2026 in DIRETTA | subito forcing dei norvegesi

Durante la gara di sci di fondo nello skiathlon di Falun 2026, è stato Elia Barp a impostare il ritmo iniziale, mantenendo un distacco di circa 20 secondi sui inseguitori. I norvegesi hanno subito iniziato a forzare, tentando di ridurre il divario con gli altri atleti. La corsa è in pieno svolgimento, con le posizioni che si stanno delineando in tempo reale.

13:05 Rompe gli indugi proprio Nyenget, che nella 50 km olimpica ha provato in tutti i modi a staccare il connazionale Klaebo, senza successo. 13:03 In difficoltà il russo Korostelev, che resta attaccato al gruppo di testa guidato dal norvegese Nyenget. 13:01 E' Elia Barp a fare l'andatura, ma il distacco resta sempre attorno ai 20 secondi. L'azzurro è al momento settimo, mentre non ne ha più Pellegrino, scivolato in 24esima piazza. 12:59 Ci avviciniamo all'intermedio degli 11.4 km che ci fornirà indicazioni circa le speranze di rimonta del gruppetto inseguitori. 12:58 Immutati i distacchi con il gruppo inseguitori a 20 secondi. Per Pellegrino 40 secondi di distacco dal sestetto al comando.