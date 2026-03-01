Durante la gara femminile di sci di fondo in corso a Falun 2026, Kendall Kramer degli Stati Uniti si trova ora tra le prime dieci atlete in un gruppo compatto. La competizione è in pieno svolgimento e gli aggiornamenti sulla diretta mostrano una bagarre tra le concorrenti. La gara si sta sviluppando con continui sorpassi e cambi di posizione, mentre le atlete cercano di mantenere o migliorare la propria posizione.

Kendall Kramer (USA) a sorpresa è nel gruppo di testa che ora comprende 10 atlete. 16:32 Ganz si è rialzata. Ricordiamo l’ottima top 10 nella sprint olimpica e la grande frazione in staffetta per lei, miglior stagione della carriera per la fiemmese. 16:29 La salita della fiaccola, epica, fa sì che il gruppo di sfilacci di nuovo. Vediamo chi arriverà meglio al cambio sci! 16:28 Dopo 8 chilometri sono quindi una quindicina di atlete nel gruppo di testa. 16:22 Diggins vince il bonus sprint e si porta a casa 15 punti, Ilar ne racimola appena 3. Parliamoci chiaro, la Coppa è chiusa. Solo un malanno o un infortunio della ritiranda americana riaprirebbe il discorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: bagarre nella gara femminile

LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: al via la gara femminile, occhi puntati su Ganz!15:59 Quattro minuti e si va: Frida Karlsson sarà quella delle Olimpiadi? Se si, vincerà lei.

