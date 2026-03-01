LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | Goggia risponde alle avversarie ed allunga su Robinson

oggi si svolge il superG femminile di sci alpino a Soldeu, con la gara che vede in pista atleti di diverse nazionalità. Goggia è tra i favoriti e risponde alle avversarie, allungando sulla concorrente Robinson. La manifestazione è trasmessa in diretta e i tifosi possono seguire l’evento attraverso vari canali ufficiali, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 11.

11.30 Ventiduesima posizione per Monsen che chiude a 2.56 dalla testa. Scivola in trentesima piazza Allemand che è sul filo con un ritardo di 3.10 11.28 Trentacinquesimo posto per Lisa Grill che non riesce a riconfermarsi a punti dopo la trentesima posizione di ieri. 11.26 Dorigo è ventottesima a 2.98. La tedesca si mette subito davanti ad Alleman che scivola in ventinovesima piazza. 11.23 Ventiduesima posizione per Zenere la quale ha fatto benissimo il curvone che le permette di perdere poco o niente nel finale e di chiudere a 2.74 11.22 Ventiseiesima posizione per Allemand a 3.10. Difficilmente l'azzurra resterà nelle trenta. Già partita Asja Zenere