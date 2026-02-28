LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | gara interrotta Goggia vede avvicinarsi Robinson sbaglia Brignone

Durante la tappa di Soldeu 2026 di sci alpino, la gara di superG è stata temporaneamente interrotta. In questa fase, Goggia si è trovata a vedere Robinson avvicinarsi, mentre Brignone ha commesso un errore durante la discesa. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre i partecipanti mantengono il loro ritmo sulle piste. L'evento è seguito da vicino dagli appassionati di sci.

11.12 I pettorali delle prossime italiane: 33 Sara Allemand, 34 Asja Zenere, 43 Sara Thaler, 45 Nicol Delago, 54 Nadia Delago. 11.07 Aicher, a soli 22 anni, oggi festeggerà la quinta vittoria in carriera, la terza in superG. 11.05 La pausa sarà lunga, superiore ai 20 minuti come minimo, per soccorrere la sfortunata Haaser, falcidiata dagli infortuni in carriera. 11.01 Bruttissima caduta per l'autriaca Ricarda Haaser, è scivolata in avanti. E' dolorante: lunga interruzione. 10.59 Se la gara finisse così, Goggia sarebbe ancora prima nella classifica di Coppa del Mondo di superG, ma con soli 20 punti su Robinson. 1 Emma Aicher (Germania) — 1:26.72 2 Alice Robinson (Nuova Zelanda) — +0.