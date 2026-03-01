LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | Goggia cerca il riscatto Brignone per stupire

Oggi si svolge il secondo Super G di Soldeu, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 20252026. La gara vede protagoniste atlete come Goggia, che cerca il riscatto, e Brignone, che punta a sorprendere. La competizione si svolge in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La prova è molto attesa dagli appassionati di sci alpino.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo Super G di Soldeu, evento valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 20252026. Termina la settimana del circo bianco nel Principato di Andorra con la terza ed ultima gara in programma. Dopo la discesa di venerdì, vinta da Corinne Suter, e dal Super G di ieri, in cui ha trionfato Emma Aicher, si rialza il sipario sulla pista di Soldeu per un nuovo appuntamento tra le porte larghe. Sono tante le atlete che vanno a caccia di un risultato importante per trovare fiducia in vista delle finali e per guadagnare punti per la classifica di specialità. Sofia Goggia e Federica Brignone cercano il riscatto dopo la prova di ieri e vanno a caccia del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

