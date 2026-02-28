LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | impressionante Aicher niente podio per Goggia sbaglia Brignone

In diretta da Soldeu, si sta disputando il superG di sci alpino per la stagione 2026. Aicher ha segnato un tempo impressionante, mentre Goggia non è riuscita a conquistare un podio. Brignone ha commesso un errore durante la sua run, che ha influito sul risultato finale. La discesa maschile, invece, è partita alle 11.15, con i pettorali di partenza già noti.

10.41 Quando (e se.) diverrà anche costante, Aicher potrebbe diventare dominante e vincere Coppe del Mondo generali in serie. 10.40 Ledecka è quarta a 1.14. Dunque toglie altri punti a Sofia Goggia. Vediamo la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. 10.40 Ledecka si sta giocando il podio. 0.85 di ritardo al terzo rilevamento. 10.38 Game, set and match. Emma Aicher ipoteca il superG di Soldeu. La tedesca balza al comando con 88 centesimi su Robinson. Niente podio oggi per Goggia, è quarta. Adesso la ceca Ester Ledecka. 10.37 Aicher già in testa di ben 0.33 al primo parziale e addirittura 0.73 al secondo. Che dominio. 10.36 Raedler salta una porta ed è fuori.