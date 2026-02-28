LIVE Sci alpino superG Soldeu 2026 in DIRETTA | Corinne Suter verso il bis tra poco Goggia e Brignone

In diretta da Soldeu, si svolge il superG femminile di sci alpino con Corinne Suter che tenta il bis. Tra pochi minuti sono previste le discese di Goggia e Brignone. La gara maschile comincia alle 11.15, con i pettorali di partenza che saranno disponibili poco prima. Gli appassionati possono aggiornarsi sulla corsa attraverso la diretta online.

10.32 Goggia recupera nel finale ed è terza a 44 centesimi da Robinson. Non una buona notizia per la classifica di Coppa del Mondo. Tocca alla campionessa olimpica Federica Brignone. 10.32 Perde tantissimo l’azzurra sul muro: 0.79 di ritardo al terzo parziale. 10.31 Al primo rilevamento Goggia è dietro di 0.01, al secondo di 0.13. 10.30 Perde tantissimo nel finale Robinson, ma si porta al comando con 0.10 su Corinne Suter. E’ il momento di Sofia Goggia. 10.29 Al primo parziale la maori è molto vicina, solo 0.12 di ritardo. Al secondo solo 0.17. 10.28 Huetter seconda a 0.86. Di fatto Corinne Suter è attaccabile solo nel terzo intermedio, quello con le curve più tecniche. 🔗 Leggi su Oasport.it

