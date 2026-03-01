LIVE Sci alpino superG Garmisch 2026 in DIRETTA | cambia l’orario di partenza La startlist

8.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del superG maschile di Garmisch: la partenza è stata rinviata dalle 11.15 alle 11.45 a causa della nebbia. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Garmisch-Partenkirchen, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La velocità maschile torna protagonista questo weekend in Germania. La storica Kandahar chiude il fine settimana sulle nevi tedesche con il SuperG. Giovanni Franzoni sfida nuovamente Marco Odermatt. Marco Odermatt guida la classifica di specialità con 425 punti e 158 punti di vantaggio sull'austriaco Kriechmayr, secondo a 267.