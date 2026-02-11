LIVE Sci alpino SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA | si avvicina la partenza La startlist

La partenza del SuperG maschile alle Olimpiadi si avvicina, e gli atleti si preparano sulla linea di partenza. L’Italia, invece, cerca ancora il primo oro in questa disciplina, che ai Giochi non ha mai portato medaglie, né sul podio né in vittorie. La gara si svolge sotto gli occhi di appassionati e tifosi, pronti a seguire ogni curva e ogni sorpasso in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.01 L’Italia non solo non ha mai vinto un oro alle Olimpiadi nel superG maschile, ma non è addirittura mai salita sul podio da quando questa disciplina si disputa ai Giochi (1988). Una bella differenza con i Mondiali, dove invece gli azzurri vantano 3 ori (Patrick Staudacher, Christof Innerhofer e Dominik Paris). 10.59 Il tracciato è stato disegnato da Lorenzo Galli, allenatore dell’Italia. 10.58 I n. di partenza degli italiani: 1 Christof Innerhofer, 9 Giovanni Franzoni, 13 Dominik Paris, 17 Mattia Casse. 10.56 I pettorali di partenza: 1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 4 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 5 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI 7 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI 8 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 9 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 12 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR 13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 14 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 18 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 20 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN 21 6531520 MORSE Sam 1996 USA 22 561255 CATER Martin 1992 SLO 23 6532084 RADAMUS River 1998 USA 24 180877 LEHTO Elian 2000 FIN 25 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA 26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA 27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 28 202762 JOCHER Simon 1996 GER 29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA 30 104539 SEGER Riley 1997 CAN 31 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG 32 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR 33 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 34 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER 35 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 36 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 37 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB 38 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT 39 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR 40 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 41 590053 GUERILLOT Emeric 2007 POR 42 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: si avvicina la partenza. La startlist Approfondimenti su Olimpiadi SuperG LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt favorito, Franzoni lo sfida. I pettorali di partenza Oggi a Bormio si svolge il superG maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza, la startlist Questa mattina alle 9 si svolge la prova di discesa maschile di sci alpino a Crans-Montana. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. SOFIA GOGGIA, sei meravigliosa! Medaglia d'ORO in discesa | PYEONGCHANG 2018 | RIVIVI LA GARA Ultime notizie su Olimpiadi SuperG Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt favorito, Franzoni lo sfida. I pettorali di partenza; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris; Sci alpino domani 12 febbraio: Super G femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Franzoni e Paris sul podio olimpico nella discesa maschile: rivivi il LIVE!. Quando lo sci alpino oggi in tv, Olimpiadi Bormio: orario superG maschile, streaming, pettorali di partenzaLe Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 propongono l'ultima fatica per gli specialisti delle discipline veloci. La pista Stelvio ospita infatti il ... oasport.it LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt favorito, Franzoni lo sfida. I pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del superG maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti ... oasport.it Settimana Olimpica di Sci Alpino Super G e Slalom gigante tra Stelvio e Tofane: giorni decisivi, piste leggendarie, medaglie in palio. Segnati orari e date… qui si fa sul serio Programma completo nell’infografica Forza Azzurri! - facebook.com facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Sci alpino, #Italia giù dal podio nella combinata femminile Unica coppia azzurra al traguardo Delago/Trocker 10^ #SkySport x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.