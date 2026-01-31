LIVE Sci alpino SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA | tra poco la partenza la startlist

Questa mattina alle 9 si svolge la prova di discesa maschile di sci alpino a Crans-Montana. La partenza sta per essere data, e gli atleti sono già pronti sulla startlist. Seguono aggiornamenti in tempo reale sulla prova e sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 10.50 Lindsey Vonn risulta iscritta col pettorale n.15. Partirà davvero dopo la caduta di ieri? Lo scopriremo. 10.48 I pettorali di partenza delle italiane: 2 Roberta Melesi, 8 Elena Curtoni, 9 Federica Brignone, 13 Sofia Goggia, 20 Laura Pirovano, 33 Asja Zenere, 42 Nicol Delago, 46 Nadia Delago. 10.45 Il superG è stato tracciato da Florian Scheiber, allenatore austriaco della Norvegia. 10.44 I pettorali di partenza: 1 RAEDLER Ariane AUT 2 MELESI Roberta ITA 3 PUCHNER Mirjam AUT 4 CERUTTI Camille FRA 5 SUTER Corinne SUI 6 LIE Kajsa Vickhoff NOR 7 ROBINSON Alice NZL 8 CURTONI Elena ITA 9 BRIGNONE Federica ITA 10 HUETTER Cornelia AUT 11 MIRADOLI Romane FRA 12 AICHER Emma GER 13 GOGGIA Sofia ITA 14 LEDECKA Ester CZE 15 VONN Lindsey USA 16 CASHMAN Keely USA 17 BLANC Malorie SUI 18 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 19 GAUCHE Laura FRA 20 PIROVANO Laura ITA 21 MANGAN Tricia USA 22 ORTLIEB Nina AUT 23 STUHEC Ilka SLO 24 SUTER Jasmina SUI 25 FEST Nadine AUT 26 HAEHLEN Joana SUI 27 MUZAFERIJA Elvedina BIH 28 HAASER Ricarda AUT 29 JOHNSON Breezy USA 30 AGER Christina AUT 31 FLURY Jasmine SUI 32 SCHEIB Julia AUT 33 ZENERE Asja ITA 34 SCHMITT Janine SUI 35 MORENO Cande AND 36 PLESHKOVA Julia AIN 37 WECHNER Lena AUT 38 BOCOCK Mary USA 39 DURRER Delia SUI 40 BRUNNER Stephanie AUT 41 DIREZ Clara FRA 42 DELAGO Nicol ITA 43 CUTLER Haley USA 44 MOLLIN Allison USA 45 WRIGHT Isabella USA 46 DELAGO Nadia ITA 47 WILES Jacqueline USA 48 MING-NUFER Priska SUI 49 CAILL Ania Monica ROU 50 SMALL Greta AUS 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza, la startlist Approfondimenti su Crans Montana LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: tra poco la partenza, gara con tante incognite LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: partenza rinviata alle 11:30. Partenza abbassata Questa mattina a Crans-Montana la prova di discesa dello sci alpino è stata rinviata alle 11:30. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: pista pericolosa, Brignone e Goggia devono fare attenzione!; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Rivivi il LIVE! Super G: Odermatt brucia von Allmen, Italia giù dal podio; Sci, il SuperG di Kitzbuehel LIVE. LIVE! SuperG femminile Crans Montana, Coppa del Mondo: Brignone torna nella velocità, Goggia difende il pettorale rosso, mistero VonnLa diretta scritta del SuperG femminile di Crans Montana (ore 11:00), ultima gara di Coppa del Mondo per le donne prima di Milano Cortina 2026. eurosport.it LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza, la startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 10.40 Buongiorno ... oasport.it GIORNATA RICCA Cosa è meglio di un appuntamento con lo sci alpino Quando in programma ce ne sono due! L’attenzione è tutta per il superG femminile di Coppa del Mondo alle 11… Ma già ora, sempre a Crans Montana, ci sono gli uomini jet co - facebook.com facebook A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.