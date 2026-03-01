La partita tra Perugia e Verona nella Supercoppa Italiana di volley 2026 è in corso con il punteggio di 2-1 a favore dei padroni di casa. I veneti cercano il tie-break, con il punteggio di 14-13. In questo momento, Sani commette un errore sulla parallela, portando il punteggio a 17-16, mentre Darlan manca l'obiettivo dalla battuta con il punteggio che si mantiene in parità.

10-12 Giannelli insiste su Ben Tara e ha ragione, altro mani fuori per il 10 di Perugia. 9-12 Keita attacca contro il muro a tre di Perugia ma la palla si insacca tra le mani degli avversari. 4-7 MURO DI DARLAN! Verona ha vinto uno scambio tanto importante quanto lungo e spettacolare. 1-4 STAFORINIII! Il libero di Verona difende con la palla che cade direttamente nel campo di Perugia. 25-21 PERUGIA VINCE IL TERZO SET E VA IN VANTAGGIO! Il primo tempo di Crosato chiude il parziale. 17-18 DARLAAAAN! Ancora un ace, è lui che sta facendo la differenza nel campo di Verona! 15-12 Disastro di Keita che ha cercato un attacco staccatissimo da rete che vola via dal campo di Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Verona 2-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti vogliono il tie-break per sperare nella vittoria, 14-13

LIVE Perugia-Verona 1-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: Darlan prova a trascinare i veneti verso la vittoria, 17-1817-18 DARLAAAAN! Ancora un ace, è lui che sta facendo la differenza nel campo di Verona! 15-12 Disastro di Keita che ha cercato un attacco...

LIVE Civitanova-Verona 1-2, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani puntano al tie-break, 8-6LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.

Contenuti e approfondimenti su Perugia Verona.

Temi più discussi: Superlega, Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Verona-Perugia, quando si gioca la finale di Supercoppa Italiana volley: programma, orario, tv, streaming; Il 21° turno di SuperLega si apre con il big match Verona-Perugia; Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia in Diretta Streaming.

LIVE Perugia-Verona 1-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: Darlan prova a trascinare i veneti verso la vittoria, 17-18CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-21 Mani fuori di Ben Tara. 23-21 Parallela di Darlan. 23-20 Darlan cerca di piazzare la palla ma trova solo ... oasport.it

DIRETTA/ Perugia Verona (risultato live 0-0) streaming video Rai 2: caccia alla Supercoppa! (volley)Diretta Perugia Verona streaming video Rai 2, oggi domenica 1 marzo 2026: orario e risultato live della Supercoppa Italiana di volley maschile. ilsussidiario.net

| - Sir Susa Scai Perugia-Rana Verona 25-27 (0-1) #BlockDevils x.com

Supercoppa: Verona raggiunge Perugia in finale - facebook.com facebook