LIVE Civitanova-Verona 1-2 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | i marchigiani puntano al tie-break 8-6

La partita tra Civitanova e Verona sta andando avanti con Verona in vantaggio 2-1 nel punteggio. I marchigiani cercano di recuperare e puntano a portare la sfida al tie-break, attualmente con un punteggio di 8-6. La sfida si svolge nella Supercoppa Italiana di volley 2026 e viene trasmessa in diretta. È possibile aggiornarsi sui risultati anche con la diretta di Trento contro Perugia, prevista dalle ore 15.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 3-5 Mamma mia Keita! Altra diagonale strettissima al centro del campo. 25-17 TERZO SET A CIVITANOVA! L'ace di Gargiulo regala una speranza alla squadra di Medei. 10-4 Attacco di seconda intenzione di Christensen che trova il vincente. Videocheck chiesto dalla Lube per i quattro tocchi eventuali di Verona. 28-30 SECONDO SET A VERONA! QUATTRO TOCCHI DI CIVITANOVA! La Lube regala il secondo parziale ai suoi avversari che sono ad un set dalla finale. 28-29 Che colpo di Sani che trova il colpo morbido su una palla staccata da rete e difficile da attaccare. 28-28 Nikolov non è da meno e piazza la diagonale che annulla il set point di Verona.