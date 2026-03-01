LIVE Perugia-Verona 1-1 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | Darlan prova a trascinare i veneti verso la vittoria 17-18

Nel match di Supercoppa Italiana di volley tra Perugia e Verona, il punteggio è 1-1. Darlan dei veneti tenta di portare avanti la squadra con un servizio, ma non riesce a trovare il campo. Dopo questa azione, viene chiamato un time-out da parte di Perugia mentre il punteggio si mantiene in parità 18-18.

17-18 DARLAAAAN! Ancora un ace, è lui che sta facendo la differenza nel campo di Verona! 15-12 Disastro di Keita che ha cercato un attacco staccatissimo da rete che vola via dal campo di Perugia. 3-3 KEITA! Riesce ad insaccare il pallone nel muro avversario con una giocata da paura in una situazione complessa. 25-22 PERUGIA VINCE IL SECONDO SET! SI TORNA IN PARITÁ! La parallela di Ben Tara chiude il secondo parziale. 18-18 In rete la battuta di Keita che dai nove metri non sta trovando il ritmo giusto. 17-18 Dimentica subito l’errore alla battuta, Darlan trova una diagonale pazzesca. Il challenge conferma che la palla di Darlan è entrata, di pochissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Civitanova-Verona 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti vincono 25-27 un primo set equilibrato, Darlan trascinatore

LIVE Civitanova-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i veneti bloccano la fuga dei marchigiani, 17-16

LIVE Perugia-Verona 0-0, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri partono alla grande nel primo set della finale! 7-4

10-9 DARLAN! Primo ace del brasiliano! 10-8 Semeniuk cerca le mani del muro con la schiacciata di seconda

Diretta Perugia Verona streaming video Rai 2, oggi domenica 1 marzo 2026: orario e risultato live della Supercoppa Italiana di volley maschile.

