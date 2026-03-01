LIVE Perugia-Verona 1-1 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | gli umbri pareggiano i conti vincendo 25-22 il secondo parziale della finale!
La partita tra Perugia e Verona nel campionato di volley si sta svolgendo in diretta. Al momento il punteggio è di 1-1, con i padroni di casa che hanno vinto il secondo set 25-22. Durante l'incontro sono stati commessi alcuni errori dai giocatori, come quello di Keita dal servizio, e sono stati registrati anche alcuni punti con muri difensivi, tra cui uno di Vitelli.
3-3 KEITA! Riesce ad insaccare il pallone nel muro avversario con una giocata da paura in una situazione complessa. 25-22 PERUGIA VINCE IL SECONDO SET! SI TORNA IN PARITÁ! La parallela di Ben Tara chiude il secondo parziale. 18-18 In rete la battuta di Keita che dai nove metri non sta trovando il ritmo giusto. 17-18 Dimentica subito l'errore alla battuta, Darlan trova una diagonale pazzesca. Il challenge conferma che la palla di Darlan è entrata, di pochissimo. Quattro ace per lui. 7-8 Come lavora le mani del muro Darlan! Ennesimo mani fuori del brasiliano. 25-27 VERONA VINCE IL PRIMO SET! Darlan serve e Keita chiude con il palleggio dopo la...
