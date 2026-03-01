LIVE Perugia-Verona 1-1 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | gli umbri pareggiano i conti vincendo 25-22 il secondo parziale della finale!

La partita tra Perugia e Verona nel campionato di volley si sta svolgendo in diretta. Al momento il punteggio è di 1-1, con i padroni di casa che hanno vinto il secondo set 25-22. Durante l'incontro sono stati commessi alcuni errori dai giocatori, come quello di Keita dal servizio, e sono stati registrati anche alcuni punti con muri difensivi, tra cui uno di Vitelli.