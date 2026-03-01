LIVE Perugia-Verona 0-1 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | i veneti vincono 25-27 il primo parziale di una finale apertissima!

In diretta dalla Supercoppa Italiana di volley 2026, si gioca la finale tra Perugia e Verona. Al momento, i veneti conducono 0-1 e hanno vinto il primo set con il punteggio di 25-27. Durante il match, sono stati registrati alcuni scambi chiave, tra cui un muro di Cortesia che non ha fermato l’azione e una pipe di Sani che ha pareggiato il punteggio.

25-27 VERONA VINCE IL PRIMO SET! Darlan serve e Keita chiude con il palleggio dopo la ricezione slash di Semeniuk! 22-21 Verona compie un recupero pazzesco ma Giannelli è bravo a gestire il primo tempo di Russo! 21-20 Colaci riceve il servizio potente di Keita e Giannelli sceglie Ben Tara che chiude la parallela, Perugia resta avanti! 20-20 Darlan trova la deviazione giusta dal muro di Perugia. Finale di set punto a punto! 19-19 ANCORA DARLAN! Il time-out non ferma il brasiliano che trova il secondo ace di fila e il pareggio per Verona. 19-17 Esce il servizio di Giannelli. Ci aspetta un finale di set incandescente. 15-12 Altro mani fuori di Darlan, la sua parallela viene deviata fuori. LIVE Perugia-Verona 0-0, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri partono alla grande nel primo set della finale! 7-4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-9 DARLAN! Primo ace del brasiliano! 10-8 Semeniuk cerca le mani del muro con la schiacciata di seconda ...