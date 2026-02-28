LIVE Civitanova-Verona Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | i veneti bloccano la fuga dei marchigiani 17-16

In corso la partita tra Civitanova e Verona valida per la Supercoppa Italiana volley 2026, con i veneti che si mantengono in parità a 17-16 contro i marchigiani. La sfida si svolge in tempo reale e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato. Contestualmente, è possibile seguire anche la semifinale tra Trento e Perugia, partita che inizia alle 15.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 25-24 Nuovo set point per la Lube con Loeppky che piazza il palleggio spinto. 19-17 Come attacca Keita! Schiacciata cortissima del giocatore di Verona. 18-16 C'è stata l'ammissione di tocco da parte di Verona. Punto della Lube. 17-14 La deviazione del muro fa atterrare in campo l'attacco di Keita. 17-12 Pasticcio offensivo di Verona con Mozic che non trova la pipe mandando la palla in rete. 16-12 Darlan cerca le dita del muro ma attacca troppo alto. La sua parallela esce, errore in attacco per il brasiliano. 14-12 IL RECUPERO DI BOTTOLO! Mattia recupera una palla pazzesca con Loeppky che riesce anche ad attaccare piazzando la diagonale.