LIVE Trento-Perugia 0-1 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | gli umbri conquistano il primo set

In corso la partita tra Trento e Perugia nella Supercoppa Italiana volley 2026. Gli umbri hanno vinto il primo set, portandosi avanti nel punteggio. La sfida si svolge senza interruzioni e viene trasmessa in diretta. Contestualmente, si può seguire anche la semifinale tra Cittanova e Verona, iniziata alle 18.

LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18.00 19-25 PRIMO SET PERUGIA. Blockout di Ben Tara, finisce qui la prima frazione. 19-24 Muro a tre dei trentini a disinnescare il contrattacco avversario. 18-24 Primo tempo perfetto sull’asse Giannelli-Solè. Fioccano i set point. 3-7 Muro del solito Plotnytskyi a disinnescare il contrattacco di Trento. 0-3 Gran difesa degli umbri e contrattacco non banale in giravolta di Plotnitskyi. 15:31 Faure, Lavia, Flavio, Torwie, Ramon, Sbertoli: la risposta di Trento. 15:30 Ben Tara, Semeniuk, Crosato, Russo, Plotnitskyi, Giannelli, questo lo starting six di Perugia. 15:28 Alza bandiera bianca anche Loser. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trento-Perugia 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri conquistano il primo set LIVE Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: 5-11. Ottimo avvio degli umbriLA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18. LIVE Perugia-Milano 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si prendono il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-9 Recine porta il punteggio in èarità con una diagonale strettissima! 9-8 Ancora primo tempo di Russo!... Contenuti utili per approfondire Trento Perugia. Discussioni sull' argomento Supercoppa, sabato a Trieste la semifinale con Perugia (ore 15.30); LIVE Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: prima semifinale incertissima!; Una grande Gas Sales Bluenergy batte Trento e la sfortuna; Superlega, Trento batte Cisterna e chiude terza. Ecco gli accoppiamenti dei playoff. LIVE Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18.00 4-7 L'ucraino è il ... oasport.it A Trieste va in scena una Final Four di Supercoppa dal sapore speciale. Perché si gioca ad una settimana di distanza dall'inizio dei playoff e con le squadre già rodate. La prima delle due semifinali è una grande classica del volley italiano: Sir-Trento. Perugia - facebook.com facebook