LIVE Perugia-Verona 0-0 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | finale di primo set incandescente 19-18
Attualmente si gioca la finale di Supercoppa Italiana volley 2026 tra Perugia e Verona. Nel primo set, il punteggio è di 19-18, con un punto deciso da un mani fuori di Plotnytskyi. Poco dopo, Darlan segna il suo secondo ace consecutivo, portando il punteggio in parità a 19-19. La partita è in corso e i giocatori continuano a lottare punto su punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 Mani fuori perfetto di Plotnytskyi. 19-19 ANCORA DARLAN! Il time-out non ferma il brasiliano che trova il secondo ace di fila e il pareggio per Verona. Time-out di Perugia che rischia di subire la rimonta da Verona. 19-18 Ace di Darlan! 19-17 Esce il servizio di Giannelli. Ci aspetta un finale di set incandescente. 19-16 In rete il servizio di Cortesia. 18-16 Che diagonale che ha pescato Keita, sui tre metri! 18-15 Mani fuori di Plotnytskyi. 17-15 Primo tempo di Cortesia. 17-14 Mani fuori di Semeniuk. 16-14 Attacco e contrattacco di Verona con Darlan! 16-13 Parallela interna di Semeniuk. 15-13 Muro di Mozic ai danni di Ben Tara, non si arrende Verona! 15-12 Altro mani fuori di Darlan, la sua parallela viene deviata fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it
