Dove vedere in tv Paolini-Bucsa WTA Merida 2026 | orario semifinale programma streaming

Nella notte italiana, la tennista Jasmine Paolini scenderà in campo per le semifinali del WTA500 di Merida, torneo che si svolge sul cemento messicano. La sua avversaria sarà la spagnola Cristina Bucsa, e l’incontro rappresenta un passo importante verso la finale. La trasmissione dell’evento si potrà seguire in diretta tv e in streaming.

Jasmine Paolini sarà protagonista nella notte italiana delle semifinali del WTA500 di Merida. Sul cemento messicano, l’azzurra affronterà la spagnola Cristina Bucsa e l’obiettivo, chiaramente, sarà quello di vincere e approdare in finale. Una partita, sulla carta, alla portata di Paolini, ma tanto dipenderà dal tennis che l’azzurra sarà in grado di esprimere. La toscana è reduce da un quarto di finale piuttosto particolare, dovendo rimontare nella sfida contro la britannica Katie Boulter dopo aver perso il primo set 6-0. Un punteggio pesantissimo che l’azzurra è stata in grado di assorbire, riuscendo a cambiare l’inerzia del confronto e a far suo il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jasmine PAOLINI IN SEMIFINALE a Merida. Battuta in rimonta Katie Boulter 06 63 63. Prima vittoria in carriera per Jasmine, avendo perso un set per 6-0. 20^ semifinale per Paolini, la prima da Ningbo 2025. Contro la spagnola Bucsa, andrà a caccia della sua x.com

WTA 1000 Doha 2026 Errani/Paolini in semifinale a Doha per il 2° anno consecutivo C’è da soffrire e anche parecchio per Sara Errani e Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo WTA 1000 di Doha contro le teste di serie n. 7, Cristina Bucsa - facebook.com facebook