LIVE Paolini-Bucsa 5-7 4-6 WTA Merida 2026 in DIRETTA | la numero 7 WTA lotta ma sbaglia tanto In finale ci va l’iberica

In diretta dalla finale del WTA di Merida 2026, la numero 7 del ranking mondiale ha affrontato un’avversaria iberica in un match combattuto. La giocatrice locale ha cercato di mantenere il ritmo, ma ha commesso diversi errori nel corso del set. I precedenti tra le due erano in parità, con due vittorie ciascuna, e in questa partita ha risposto con successo al 56% delle seconde palle.

5:43 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal mondo dello sport. Buona notte a tutti! 5:42 La spagnola ha vinto il 47% dei punti in risposta. L'azzurra il 40%. 5:38 "Jas" ha vinto il 56% di punti in risposta sulla seconda. La nativa di Chi?inau il 50%. 5:37 Vediamo un po' di dati. L'iberica ha il 62% di prime di servizio in campo. Paolini il 71%. 7-5 6-4 Lungo il rovescio lungolinea di Paolini. L'iberica si aggiudica il match e il posto in finale. Ad attenderla ci sarà la polacca Frech. 40-30 Largo il diritto incrociato deviato dal nastro della portacolori del bel paese. Match point. 15-30 In rete il diritto lungolinea dell'azzurra. 15-15 Schiaffo al volo di diritto incrociato e vincente di