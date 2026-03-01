LIVE Paolini-Bucsa 2-4 WTA Merida 2026 in DIRETTA | break dell’iberica

Durante la partita tra Paolini e Bucsa al WTA di Merida 2026, l’iberica ha ottenuto un break e si trova ora sul 2-4. La pallina ha toccato il centro del campo e si trova in gioco un punto 40-40, con uno scambio lungo e incrociato sulla linea. La partita è in corso e l’azione si svolge in diretta.

40-A Diritto incrociato e vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. Ancora palla break. 15-40 In rete il diritto lungolinea giocato a ridosso della rete della numero 63 WTA. Ci sono due palle break. 0-30 Volée di diritto incrociata e vincente giocata di rimbalzo della classe '96. 5-2 Ancora lungo il rovescio incrociato della toscana. Bucsa al turno successivo servirà per aggiudicarsi il primo parziale. 40-40 Lungo il diritto incrociato giocato al centro del campo della spagnola. 15-30 In rete il rovescio incrociato giocato al centro del campo della nativa di Chi?inau. 3-2 Ancora in rete il diritto incrociato di Paolini. Break della spagnola.