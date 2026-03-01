LIVE Paolini-Bucsa 2-3 WTA Merida 2026 in DIRETTA | break dell’iberica

Al WTA di Merida 2026 si sta giocando la partita tra Paolini e Bucsa. Nel corso del match, l’iberica ha realizzato un break, portando il punteggio a 2-3. Durante lo scambio, è stato colpito un diritto lungolinea vincente e un rovescio incrociato in rete. La partita si svolge in diretta, con continui aggiornamenti sul punteggio e le azioni più significative.

5-2 Ancora lungo il rovescio incrociato della toscana. Bucsa al turno successivo servirà per aggiudicarsi il primo parziale. 40-40 Lungo il diritto incrociato giocato al centro del campo della spagnola. 15-30 In rete il rovescio incrociato giocato al centro del campo della nativa di Chi?inau. 3-2 Ancora in rete il diritto incrociato di Paolini. Break della spagnola. 15-30 Rovescio incrociato e vincente giocato dal centro del campo di Paolini. 2-2 Largo il diritto lungolinea giocato in attacco a ridosso della rete di Paolini. 40-30 Diritto lungolinea vincente giocato a ridosso della rete della classe '98. 30-15 Volée di rovescio incrociata e vincente della nativa di Chi?inau.