LIVE Paolini-Bucsa 5-7 4-5 WTA Merida 2026 in DIRETTA | l’iberica serve per il match

In diretta dalla partita tra Paolini e Bucsa ai quarti di finale del WTA di Merida 2026, l’italiana ha ottenuto alcuni punti chiave, tra cui un diritto incrociato vincente e un rovescio lungolinea. Attualmente il punteggio è di 15-15, con Bucsa che serve per il match. La sfida sta proseguendo senza interruzioni, mentre le giocatrici si preparano all’ultimo scambio.

5:38 "Jas" ha vinto il 56% di punti in risposta sulla seconda. La nativa di Chi?inau il 50%. 5:37 Vediamo un po' di dati. L'iberica ha il 62% di prime di servizio in campo. Paolini il 71%. 7-5 6-4 Lungo il rovescio lungolinea di Paolini. L'iberica si aggiudica il match e il posto in finale. Ad attenderla ci sarà la polacca Frech. 40-30 Largo il diritto incrociato deviato dal nastro della portacolori del bel paese. Match point. 15-30 Lungo il rovescio incrociato giocato al centro del campo dell'iberica. 15-0 Largo il rovescio lungolinea della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 5-4 Volée di rovescio lungolinea e vincente dell'azzurra. Dopo il cambio campo la spagnola servirà per il match.