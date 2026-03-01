LIVE Paolini-Bucsa 5-7 3-5 WTA Merida 2026 in DIRETTA | l’azzurra lotta e recupera uno dei due break persi in questo secondo parziale

Da oasport.it 1 mar 2026

Durante le qualificazioni del torneo WTA di Merida 2026, l’italiana Paolini e l’avversaria Bucsa si affrontano in un match che sta vedendo scambi intensi e continui. Nel secondo set, Paolini recupera uno dei due break subiti, mentre sul campo si susseguono punti realizzati con colpi precisi e veloci. In questa fase il punteggio è di 5-7, 3-5.

15-30 Lungo il rovescio incrociato giocato al centro del campo dell’iberica. 15-0 Largo il rovescio lungolinea della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 5-4 Volée di rovescio lungolinea e vincente dell’azzurra. Dopo il cambio campo la spagnola servirà per il match. 15-0 Rovescio lungolinea vincente e fortunoso deviato dal nastro di ”Jas”. 15-40 Diritto incrociato e vincente della toscana. Ci sono due palle break. 30-15 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo dell’azzurra. 40-15 Passante di rovescio incrociato e vincente della nativa di Chi?inau. 30-15 In rete il diritto lungolinea giocato al centro del campo della numero 63 WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it

