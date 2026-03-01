LIVE Paolini-Bucsa 5-7 0-3 WTA Merida 2026 in DIRETTA | l’iberica è sopra di due break in questo secondo parziale

Durante la partita tra Paolini e Bucsa a Merida, nel secondo set, Bucsa guida con un vantaggio di 5-7, 0-3, 0-3. Attualmente, l’iberica è sopra di due break in questo parziale. Nella fase in corso, Bucsa ha ottenuto un punto con un diritto incrociato vincente, mentre Paolini ha risposto con un rovescio incrociato che ha portato il punteggio sul 3-0.

40-15 Passante di rovescio incrociato e vincente della nativa di Chi?inau. 30-15 In rete il diritto lungolinea giocato al centro del campo della numero 63 WTA. 0-40 Palla corta di rovescio incrociata e vincente della classe '98. Ci sono tre palle break. 15-0 In rete il rovescio lungolinea della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 1-0 Lungo il rovescio incrociato di "Jas". Break in apertura dell'iberica. 40-A Largo il diritto incrociato colpito male della toscana. Ancora palla break. 7-5 In rete il diritto incrociato della toscana. Il primo set è della spagnola. 30-0 In rete il diritto incrociato della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 6-5 Lungo lo schiaffo al volo di diritto lungolinea steccato di "Jas".