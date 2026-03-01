Nella partita tra Paolini e Bucsa a Merida, il risultato è di 1-1. L'azzurra ha iniziato il primo turno di servizio senza difficoltà, mantenendo il turno e arrivando al 40-40. Durante lo scambio, la giocatrice toscana ha eseguito un rovescio incrociato vincente dal centro del campo. La sfida prosegue con questi punteggi.

40-40 Rovescio incrociato e vincente giocato dal centro del campo della toscana. 30-40 Risposta di diritto lungolinea e vincente dell’iberica. Palla break. 30-15 Volée di rovescio lungolinea e vincente giocata in allungo di Paolini. 1-0 Servizio esterno vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 3:57 Ci siamo! Le giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo. 3:54 In caso di vittoria della toscana sarebbe la sua prima finale in un WTA 500. 3:50 I precedenti tra ”Jas” e l’iberica sono a favore dell’italiana per 2-1. L’ultimo è stato vinto però dalla spagnola ad Adelaide nel 2024. 3:48 Il doppio che ha inaugurato la giornata sul Campo Centrale è stato vinto dalla coppia HaverlagLumsden con un duplice 7-5 sulle avversarie CodoloXu. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Bucsa, 1-1, WTA Merida 2026 in DIRETTA: primo turno di servizio senza problemi per l'azzurra

