GP Thailandia prequalifiche Moto2 e Moto3 | Gonzalez e Almansa al top italiani in ombra

Nelle sessioni di prequalifica in Thailandia, i piloti spagnoli si sono distinti nelle classi di Moto2 e Moto3, con Gonzalez e Almansa che hanno ottenuto i migliori tempi. Gli italiani, invece, hanno incontrato qualche difficoltà, con Vietti che si è piazzato in nona posizione e gli altri italiani più indietro in classifica. La giornata si conclude con queste posizioni per le qualifiche.

Manuel Gonzalez scatenato. Il vicecampione del mondo, alla prima uscita ufficiale della stagione, ha piazzato la sua Kalex in cima alla classifica delle prequalifiche della Moto2 del GP di Thailandia. L'1'34"501 dello spagnolo è stato il riferimento davanti al connazionale Alex Escrig (Forward), conferma interessante dopo i riscontri brillanti nei test invernali di Jerez. Terzo Izan Guevara su Boscoscuro a 185 millesimi, seguito da Daniel Holgado (Kalex, +0"202) e dall'indonesiano Mario Aji (Kalex, +0"235), a completare una top 5 tutta racchiusa in poco più di due decimi. Tra il sesto e il decimo posto, e dunque ammessi direttamente in Q2, figurano Senna Agius, Ayumu Sasaki, Ivan Ortola, Celestino Vietti (nono su Boscoscuro, miglior italiano del turno) e Collin Veijer.