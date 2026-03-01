LIVE Moto2 GP Thailandia 2026 in DIRETTA | via al giro di ricognizione tra poco si parte

Alle 7:15 si è aperto il giro di ricognizione per il GP Thailandia 2026 di Moto2, con 22 giri previsti. La gara sta per iniziare e i piloti si preparano a partire, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in tempo reale. La sessione di ricognizione è terminata e tra poco si darà il via alla corsa.

4° giro22 Holgado velocissimo e tenta di fare la differenza, ma attenzione caduta di Agius e Salac ha centrato in piena David Alonso! Che frittata nel settore 4. 3° giro22 Holgado gira sul passo dell’1’35"195 a prova scappare, avendo 4 decimi di vantaggio su Ortola. Agius è a 1", mentre Vietti viene scavalcato da un Alonso scatenato. 18° Lunetta e Arbolino nelle retrovie. 2° giro22 Holgado prova subito a fare la differenza, col passo. Ortola e Agius faticano a tenere il ritmo, mentre Vietti è settimo. 1° giro22 SI COMINCIA!!! Dani Holgado si prende la vetta a precedere Ortola e Agius. Vietti è ottavo, protagonista nn di una grande partenza. 07. 🔗 Leggi su Oasport.it

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2.

